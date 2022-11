Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ : „Ich hasse es gerade“ - Scheitert Fritz an seinem eigenen Experiment?

Panama Am 5. November ist die zweite Staffel der erfolgreichen Survival-Show „7 vs. Wild“ auf YouTube gestartet. In Folge fünf kämpft Fritz mit dem Wetter und der ersten Challenge. Gibt der Erfinder der Web-Serie als erster Teilnehmer auf?

+++ 20. November +++ Am Rande der Verzweiflung

Am zweiten Tag auf der Isla de San José steht die erste richtige Challenge an. Die sieben Teilnehmer sollen einen Bogen bauen und damit einen Pfeil verschießen, der in einem Stück Holz steckenbleibt. Der Insulaner, dessen Pfeil am weitesten fliegt, bekommt die meisten Punkte. Für Survival-Profi Fritz sollte diese Aufgabe keine große Herausforderung sein. Sollte man zumindest meinen, denn der „7 vs. Wild“-Erfinder ist noch nicht richtig auf der Insel angekommen. Auf seinem Teil der Insel regnet es immer wieder, seine Machete ist stumpf und Sandfliegen machen ihm das Leben schwer. „Richtig paradiesisch, da kommt Urlaubsfeeling auf“, kommentiert Fritz seine aktuelle Situation ironisch. Sein Bogen sieht zwar professionell aus, aber werden die Pfeile auch weit genug fliegen?

Outdoor-Influencerin Sabrina ist bereits einen Schritt weiter. Aus Hartholz und einem Fischernetz hat sie sich einen soliden Langbogen gebaut. Auch ihr Shelter nimmt allmählich Gestalt an. Das Dach aus Palmenwedeln schützt sie vor den Naturgewalten und in einem Bett aus Blättern lässt sich halbwegs gut schlafen. Ernüchterung kommt auf, als der Bogen dann nicht so wirklich funktionieren will. Die Pfeile fallen Sabrina vor die Füße und beim Bau hat sie sich direkt den nächsten Splitter eingefangen. Dazu kommt, dass sie allmählich Freunde und Familie vermisst. Und so sitzt Sabrina irgendwann melancholisch am Strand, anstatt sich weiter der Challenge zu widmen. Wildcard-Gewinner Joris hat sich nach seinem Down in der letzten Folge wieder aufgerappelt. Er testet mittlerweile das lokale Obst auf seine Essbarkeit. Zum Glück hat der Hobby-Biologe Ahnung von den Pflanzen auf der Insel, sonst dürfte spätestens jetzt das vierköpfige Mediziner-Team ausrücken. Statt giftiger Früchte findet Joris einen Strauch mit vitaminreichen Mombinpflaumen. Gut gesättigt macht er sich an den Bau seines Bogens und bastelt sich eine Zielscheibe aus Styropor. Dass die Ziele aus Holz sein müssen, hat er wohl überlesen. Trotzdem ist dem Student das Glück hold: er schießt daneben und der Pfeil bleibt in einem Ast stecken. 5 Meter - der bisherige Rekord.

Ex-Soldat Otto liegt mit seinem Ergebnis von 4,30 Meter knapp darunter. Dafür holt ihn in Sachen Sonnenbrand definitiv niemand so schnell ein. Da er regelmäßig nackt herumläuft, sind sein Rücken und die Schultern feuerrot. Im Gegensatz zu den anderen Teilnehmern macht Otto trotzdem einen gut organisierten und entspannten Eindruck. Ganz anders präsentiert sich Krokodil-Phobiker Sascha, der überraschenderweise immer noch nicht gefressen wurde. Stattdessen kämpft der Fitness-Influencer nun mit roten Ameisen und Krebsen, die sich auf seine Kokosnüsse stürzen. Sein Versuch, aus getrocknetem Kokosfleisch Milch herzustellen, schlägt gnadenlos fehl. Das Highlight des Tages: der Fund eines blauen Fußballs, den er „Wilson“ tauft und zum Verteidiger des Lagers ernennt. So gut behütet kann ihm das Krokodil nichts mehr anhaben und schwimmt nun rüber zu Nova, die plötzlich ebenfalls die Angst vor den schuppigen Reptilien packt. Die Streamerin leidet unter der Isolation und muss zugeben, als ehemalige Pfadfinderin noch nie einen Bogen gebaut zu haben. Dafür sieht das vorläufige Ergebnis dann überraschend solide aus.

Outdoor-Anfänger Knossi sorgt in Folge fünf für die größte Überraschung. Obwohl er vor den kommenden Challenges großen Respekt hat, meistert er die aktuelle Aufgabe mit Bravour. Sein Bogen schießt einen Pfeil ab, der immerhin eine Strecke von 20 Zentimetern zurücklegt und dann fest im Holz steckenbleibt. Knossi ist zufrieden und fühlt sich fast wie in „die Tribute of Pandem“ (eigentlich: Die Tribute von Panem). Deutlich schlechter läuft es für Fritz. Seine Pfeile bleiben einfach nicht stecken, er ist klatschnass und die Haut an seinen Füßen schält sich immer weiter ab. Damit riskiert er, an der so genannten „Dschungelfäule“ zu erkranken, die im schlimmsten Fall zu einer Behinderung führen kann. Fritz gibt zu, körperlich und mental am Ende zu sein und die Bequemlichkeiten der zivilisierten Welt zu vermissen. „Ich hasse es gerade. Ich find’s nicht geil“, kommentiert der „7 vs. Wild“-Erfinder seine Situation. Ob Fritz das Abenteuer tatsächlich als erster Teilnehmer abbricht oder weiter durchhält, sehen wir am kommenden Mittwoch.

+++ 17. November +++ Bricht der erste Teilnehmer ab?

Auf der Isla de San José bricht die Nacht an. Während es sich Nova in ihrem Biwaksack gemütlich macht und Sabrina in ihrem selbst gebauten Luxus-Shelter schlummert, hat Fritz immer noch keinen Schlafplatz. In der Dunkelheit werkelt der „7 vs. Wild“-an einem Bett aus Ästen und Schnüren herum. Während sich um ihn herum Krebse und Heuschrecken tummeln, baut sich Fritz ein improvisiertes Lager. Das ist zwar nicht gemütlich, dafür aber stabil. Besser läuft es für Sascha, der auf einer Konstruktion aus Stämmen und Blättern geschlafen hat und - Überraschung - immer noch nicht von einem Krokodil gefressen wurde. Dennoch ist das Schuppentier auch an Tag zwei wieder Thema. Aus Angst vor einem Angriff hat der Influencer mit seiner Machete in der Hand geschlafen. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit ist die am nächsten Morgen komplett verrostet.

Nach einer halbwegs erholsamen Nacht in ihrem stabilen Shelter startet der Morgen für Sabrina deutlich besser. Ihr Spot ist durch dichte Baumkronen vor dem Regen geschützt und an ihrem Schlafplatz hat sie Palmenblätter angebracht, um dem kalten Wind zu trotzdem. Trotzdem ist auch ihre Stimmung getrübt, denn es ist ihr nicht gelungen, einen Splitter aus ihrem Daumen zu entfernen. Die Wunde ist gerötet und geschwollen und Sabrina befürchtet, dass sie sich entzünden könnte. Ist das schon das Aus für die Outdoor-Influencerin? Streamerin Nova hat eine ruhige Nacht in ihrem Biwaksack verbracht. Ihre Kleidung ist trocken geblieben und sie freut sich über eine angeschwemmte Flasche Handseife, in der sich noch ein kleiner Rest befindet. Auf einer einsamen Insel ein luxuriöser Fund! Das nächste Ziel der ehemaligen Pfadfinderin: Feuer machen und grillen. Was Nova, die kein Fleisch isst, darauf zubereiten will, weiß sie aber auch noch nicht so richtig.

Wildcard-Teilnehmer Joris ist zu Beginn der vierten Folge noch guter Dinge. Er baut ein Dachgestell für sein Shelter und freut sich über das ausreichend vorhandene Trinkwasser. Einzig die Tatsache, dass er bisher kein Feuer entfachen konnte, bereitet ihm Sorgen. Und plötzlich kippt die Stimmung des sonst so motivierten Hobby-Biologen. Er fühlt sich hilflos und denkt darüber nach, den „Code Yellow" zu aktivieren und sich von der Insel abholen zu lassen. „Ab ins Hotel, schön nen Mojito schlürfen", kommentiert Joris seine Pläne. Obwohl diese Option ihm sehr verlockend erscheint, entscheidet er sich erst mal dagegen. Ex-Soldat Otto ist noch weit entfernt davon, aufzugeben. Er hat die Nacht unter einem Felsvorsprung verbracht und sich ein Bett aus Bambusstämmen und Fischernetzen gebaut. Am nächsten Morgen berichtet er, dass er gebrauchte Zahnbürsten und Kämme gefunden hat. Allerdings ist er noch nicht überzeugt davon, diese auch zu verwenden. In einem benachbarten Flusslauf macht Otto dann eine gruselige Entdeckung: tote Haie. Wurden sie von einem Krokodil erlegt, ist das Wasser giftig oder grassiert auf der Insel sogar eine Seuche? Was da los ist, wird sich sicherlich noch zeigen...

Und Knossi? Der wird mitten in der Nacht wach, weil sich die Flut seinem Lagerplatz nähert. Am nächsten Morgen klagt er über Schmerzen im Fuß. Die Wunde, die er sich am ersten Tag zugezogen hatte, ist geschwollen und gerötet. Auch die Tatsache, dass es ihm nicht gelingt, eine Kokosnuss zu öffnen, beunruhigt den Youtuber. Eventuell stellen die bunten Fische und Krebse, die er in einem Tümpel entdeckt, eine Alternative dar. „Ich kann doch nicht so einen bunten Fisch essen“, kommentiert Knossi seine Entdeckung. Ob sich diese Einstellung noch ändert und was aus Joris wird, sehen wir in der nächste Folge von „7 vs. Wild“:

+++ 13. November +++ Fritz entdeckt die dunkle Vergangenheit der Insel und Knossi überrascht

Der erste Tag auf der Isla de San José nähert sich seinem Ende. Wenn die Teilnehmer die Nacht nicht ungeschützt auf dem Boden verbringen wollen, müssen sie jetzt mit dem Bau eines Nachtlagers beginnen „7 vs. Wild“-Erfinder Fritz hat damit so seine Probleme. Er ist mit seinem Spot unzufrieden und kann sich mit seiner stumpfen, rostigen Machete nur langsam durch den dichten Dschungel kämpfen. Zwar findet er eine reife Kokosnuss, die Erkundung des Mangrovenwaldes muss er jedoch auf einen anderen Tag verschieben. Besser läuft es bei Otto. Der Ex-Soldat hat einen Felsvorsprung gefunden, unter dem er aus Steinen und angeschwemmtem Bambus sein Lager errichtet. Auch Outdoor-Influencerin Sabrina kommt in Sachen Lagerplatz gut voran. Sie sucht nach Palmenblättern, um das Gerüst ihrer improvisierten Hütte zu bedecken. Ihr nächstes Ziel: Feuer machen. Konkurrent Joris ist daran bereits gescheitert und widmet sich stattdessen der Suche nach Holz und Palmenblättern. Trotz kleiner Wunden und Moskitostichen geht es dem Hobby-Biologen am ersten Tag des Abenteuers bestens.

Und was machen Sascha und Knossi? Der Fitness-Influencer hat immer noch kein Krokodil gesichtet, kämpft dafür aber mit Moskitos und seiner provisorischen Hängematte. Um nicht von Krokodilen angegriffen zu werden, will er sein Lager an einer hohen Position errichten. Am Ende entscheidet er sich dann doch für ein Bett am Strand, das er aus dicken Ästen baut. Überraschend gut sieht es dafür bei Survival-Anfänger Knossi aus. Der Youtube-Star hat einen Lagerplatz gefunden und freut sich auf eine seiner mitgebrachten Zigaretten. Die Verletzung am Fuß, die er sich in der letzten Folge zugezogen hat, war offensichtlich harmlos. Trotzdem ist Knossi immer noch von den Strapazen der Ankunft angeschlagen und sinniert über seine bisherigen Erfahrungen. „Für alle, die gedacht haben, der macht da jetzt den Clown - wie soll das gehen?“, fasst er zusammen. Dank des mitgebrachten Feuersteins gelingt es Knossi sogar, ein Feuer zu entfachen und daran seine Zigarette anzuzünden.

Während Streamerin Nova einen Hai sichtet und den Dschungel erforscht, erforscht Fritz weiter seine Insel. Und stößt dabei auf verrostete Fässer und Reste einer Straße - Überbleibsel aus der Zeit, in der auf der Isla de San José Waffentests durchgeführt wurden. Beim Versuch, eine Hängematte aus Fischernetzen zu bauen, scheitert der Survival-Profi überraschend. Und muss frustriert feststellen, dass er die erste Nacht wohl ohne Schlafplatz verbringen wird. Mit dieser Erkenntnis endet die dritte Folge von „7 vs. Wild“ und die Nacht bricht herein. Wie die Teilnehmer ihre erste Übernachtung auf der Insel überstehen, sehen wir in der nächsten Folge.

+++ 11. November +++ Die Gefahren der Isla de San José

In der zweiten Folge von „7 vs. Wild“ sahen die Zuschauer Youtube-Star Knossi dabei zu, wie er auf einen Ast trat und sich dabei eine blutige Verletzung zuzog. Auch der österreichische Teilnehmer Sascha Huber kam bereits mit den Gefahren der Insel in Kontakt. Er befestigte seine Hängematte an einem Sandbüchsenbaum, dessen Milch hochgiftig ist. Aber wie gefährlich ist der Dreh auf der Insel im Golf von Panama wirklich?