Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ „Für mich ist ‚7 vs. Wild‘ jetzt hier beendet“ - Der nächste Code Yellow

Und was macht eigentlich Survival-Anfänger Knossi? Der kommt nicht so richtig in die Gänge. “Ich pack es einfach nicht, mich aufzuraffen“, kommentiert er seine Situation. Noch immer hat sich der Youtube-Star nicht von den Strapazen der Ankunft erholt. Knossi wirkt sichtlich angeschlagen und fachsimpelt über den Rhythmus der Blätter im Wind, anstatt sich auf der Insel umzusehen. Am Ende der Folge macht er sich dann doch auf und findet sogar frisches Wasser, das aus einem Stein tropft. Doch der nächste Dämpfer lässt nicht lange auf sich warten: Knossi tritt auf einen Stock und verletzt sich am Fuß. Viel besser läuft es bei „7 vs. Wild“-Erfinder Fritz. Der Survival-Profi hat eine Süßwasser-Quelle gefunden und sich bereits die erste Challenge angesehen. Die Teilnehmer müssen ein Erinnerungsstück basteln, das im Anschluss an die Serie verlost werden soll. Wer das am besten hinbekommt und ob Knossi trotz Verletzung weiter durchhält, sehen wir in der nächsten Folge.