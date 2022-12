Youtube-Survival-Show „7 vs. Wild“ „Diese ganzen Fritz Meineckes haben keinen Plan“ - Legt sich Knossi jetzt mit Fritz an?

Nach ihrem Stimmungstief an Tag 3 fühlt sich Nova am vierten Tag etwas besser. Obwohl ihr schlecht ist und sie über Bauchschmerzen klagt, will die Streamerin durchhalten. Doch die Motivation währt nicht lange. Schon wenig später ist sie endgültig am Ende ihrer Kräfte und entscheidet sich, das Survival-Experiment abzubrechen. „Es tut mir so leid. Ich habe alles gegeben“, wendet sich die 23-Jährige an ihre Follower. Als sie in ihrer Jackentasche eine Botschaft ihrer Mutter findet, bricht Nova endgültig in Tränen aus. Sie drückt den gelben Knopf und bittet das „7 vs. Wild“-Team schluchzend, sie abzuholen. „Ich bin für die Isolation nicht gemacht“, stellt Nova fest, bevor sie die Insel verlässt. Ob ihr einer der verbleibenden Teilnehmer bald folgt, sehen wir in Folge 10.