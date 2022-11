Haie, Krokodile und giftige Pflanzen : So gefährlich ist der Drehort von „7 vs. Wild“

So gefährlich ist der Drehort von „7 vs. Wild“

Am 5. November startete die zweite Staffel von „7 vs. Wild“. Drehort ist die Isla San José im Golf von Panama. Die tropische Insel wirkt idyllisch, birgt aber einige Gefahren. Welchen Risiken Fritz Meinecke und seine Teilnehmer dort ausgesetzt sind.

In der zweiten Folgen von „7 vs. Wild“ haben die Teilnehmer sich mit ihrem Zuhause für die nächsten sieben Tage bekannt gemacht. Und sind dabei bereits mit der örtlichen Flora und Fauna in Kontakt gekommen. Süßwasserkrokodile, tödliche Äpfel und giftige Sandbüchsenbäume - die Isla de San José klingt nach einem gefährlichen Stückchen Erde. Aber ist der Aufenthalt auf der Insel wirklich so riskant? Viel ist über die pazifische Insel nicht bekannt. Wir beantworten deshalb die wichtigsten Fragen zum Drehort der zweiten Staffel.