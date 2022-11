Mit Knossi, Sascha Huber und Co. : Was Sie zur zweiten Staffel von „7 vs. Wild“ wissen müssen

Die erste Staffel von „7 vs. Wild“ wurde auf YouTube millionenfach geklickt. Nach diesem durchschlagenden Erfolg ist nun bereits die zweite Staffel gestartet. Die wichtigsten Infos zum Konzept der Show, den Kandidaten und Kandidatinnen sowie Sendeterminen finden Sie hier.

Schon die erste Staffel der Reality-Spielshow „7 vs. Wild“ war ein echter Hit auf YouTube und zog Millionen begeisterte Zuschauer regelrecht in ihren Bann. Dabei ist das Konzept der Show, die vom Videoproduzenten Fritz Meinecke ins Leben gerufen wurde, denkbar einfach: Sieben mutige Teilnehmerinnen und Teilnehmer - vorwiegend Streamer und Youtuber - müssen sieben Tage lang mit sieben Gegenständen in der Wildnis überleben. In dieser Zeit wartet jeden Tag eine Challenge auf die Kandidatinnen und Kandidaten. Nur wer die Aufgaben besteht, kann Punkte sammeln und sich nach den geschafften sieben Tagen Hoffnungen auf den Sieg machen. Neben ausgewählten Gegenständen, die zum Überleben dienen, hat jeder der Kandidaten auch das nötige Kamera-Equipment dabei, um seinen oder ihren Aufenthalt in der Wildnis zu dokumentieren.

Wo findet die zweite Staffel von „7 vs. Wild“ statt?

Die erste Staffel von „7 vs. Wild“ fand in Schweden statt, wo vor allem der Regen den Teilnehmern deutlich zusetzte. Am Ende schafften es drei von ihnen, die komplette Zeit in der Wildnis auszuhalten. Die meisten Punkte ergatterte Fritz Meinecke selbst und ging damit - ganz in Stafan Raab-Manier - als Gründer der Show auch als Sieger hervor.

In Staffel zwei geht es für die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine völlig neue Umgebung: Eine tropische Insel in Panama. Dort machen ihnen nicht nur die Gezeiten und das Wetter (dort herrschte während des Drehs Regenzeit), sondern auch wilde Tiere wie Krokodile, Spinnen und Schlangen das Leben in der Wildnis schwer.

Wann läuft die Show auf YouTube?

Die erste Folge von Staffel zwei prämierte am Samstag, 5. November auf YouTube. 400.000 Zuschauer sahen sich das Event live an. Die nächsten Folgen werden immer samstags und mittwochs im wöchentlichen Rhythmus um 18.00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Fritz Meinecke veröffentlicht.

Sendetermine von „7 vs. Wild“ Staffel zwei im Überblick

Folge 1: Die Aussetzung, Samstag, 5. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 2: Mittwoch, 9. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 3: Samstag, 12. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 4: Mittwoch, 16. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 5: Samstag, 19. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 6: Mittwoch, 23. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 7: Samstag, 26. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 8: Mittwoch, 30. November 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 9: Samstag, 03. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 10: Mittwoch, 07. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 11: Samstag, 10. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 12: Mittwoch, 14. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 13: Samstag, 17. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 14: Mittwoch, 21. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 15: Samstag, 24. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 16: Mittwoch, 28. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Folge 17: Finale, Samstag, 31. Dezember 2022 um 18 Uhr auf YouTube

Was ist neu in Staffel 2?

In der zweiten Staffel gibt es im Vergleich zum Vorjahr einige Änderungen. So sind diesmal mit Sabrina Outdoor und Antonia „Starletnova“ erstmals zwei Frauen dabei, die sich auf das Survival-Abenteuer einlassen. Zudem wurde anhand eines Skill-Rankings festgelegt, wer wie viele Gegenstände mitnehmen darf.

Wer ist bei „7 vs. Wild“ dabei?

Fritz Meinecke (33) , YouTuber und Streamer (Survival und Lost Places), hat einen Gegenstand dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung

Jens „ Knossi “ Knossalla (36) , Entertainer, Moderator, Streamer, hat sieben Gegenstände dabei: Messer inkl. Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, 30m Paracord, Hängematte, Moskitonetz, sieben Zigaretten

, Entertainer, Moderator, Streamer, hat sieben Gegenstände dabei: Messer inkl. Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, 30m Paracord, Hängematte, Moskitonetz, sieben Zigaretten Otto Bulletproofentrepreneur (40) , Ex-Soldat und YouTuber (Survival), hat einen Gegenstand dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung

, Ex-Soldat und YouTuber (Survival), hat einen Gegenstand dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung Antonia „Starletnova“ (23) , Streamerin, hat vier Gegenstände dabei: Beil inkl. Schutzkappe, Wasserfilter, Feuerstahl, Biwacksack

, Streamerin, hat vier Gegenstände dabei: Beil inkl. Schutzkappe, Wasserfilter, Feuerstahl, Biwacksack Wildcard-Gewinner Joris (23) , Hobbybiologe- und Fotograf, hat drei Gegenstände dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung, Gefäß inkl. Deckel, Feuerstahl

, Hobbybiologe- und Fotograf, hat drei Gegenstände dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung, Gefäß inkl. Deckel, Feuerstahl Sabrina Outdoor , YouTuberin (Survival), hat vier Gegenstände dabei: Messer inkl. Tragevorrichtung, Klappsäge, Gefäß inkl. Deckel, Feuerstahl

, YouTuberin (Survival), hat vier Gegenstände dabei: Messer inkl. Tragevorrichtung, Klappsäge, Gefäß inkl. Deckel, Feuerstahl Sascha Huber (30), YouTuber (Fitness und Ernährung), hat fünf Gegenstände dabei: Machete inkl. Tragevorrichtung, Wasserfilter, Feuerstahl, 30m Paracord, Hängematte

Wie steht es um die Sicherheit der Kandidaten?

Im Dschungel Panamas gibt es verschiedene Herausforderungen und Schwierigkeiten, die die Kandidatinnen und Kandidaten zu meistern haben. Dazu zählen vor allem das heiße, tropische Klima (25 - 35 Grad während der Drehzeit) und möglicherweise starke, plötzlich auftretende Regenschauer. Dazu wimmelt es von Spinnen, Insekten und Schlangen. Auch Salzwasserkrokodile sind in der Umgebung beheimatet. Hinzu kommen auch hochgiftige Pflanzen, wie der Manchinelbaum (auch „Äpfelchen des Todes“) genannt, der bei einer bloßen Berührung zu Verätzungen führen kann.

Zwei Retterteams sind Tag und Nacht erreichbar, um im Notfall gleichzeitig reagieren zu können. Zudem sind die Kandidaten durch einen Totmannmelder gesichert. Das heißt, jeden Tag, den sie in der Wildnis verbringen, müssen sie mit einem grünen Signal bestätigen, dass sie noch am Leben sind. Bei Abbruch senden sie ein gelbes Signal an die Retterteams, bei Lebensgefahr ein rotes. Wie werden sich die diesjährigen Kandidaten schlagen? Wer hält die sieben Tage in der tropischen Wildnis aus? Diese Antworten bekommen wir in den nächsten Wochen auf dem Hauptkanal von Fritz Meinecke auf YouTube.

