Survival-Show startet in dritte Staffel „Auf Wölfe hab ich gar nicht Bock“ ‒ So lief die erste Folge von „7 vs. Wild“

Nach monatelanger Planung und vielen Spekulationen über die möglichen Kandidaten, ist jetzt der Startschuss der dritten Staffel von „7 vs. Wild“ gefallen. Die erfolgreiche Web-Serie von Survival-Youtuber Fritz Meinecke (34) startete am 31. Oktober mit der ersten Folge in eine neue Runde. Fast ein Jahr, nachdem Otto Karasch die zweite Staffel für sich entscheiden konnte, stellen sich nun 14 neue Teilnehmer dem Abenteuer Wildnis. In Zweierteams müssen sie 14 Tage in den dichten Wäldern Kanadas überleben. Was für Extremsportler wie Joey Kelly machbar erscheint, könnte für Survival-Anfänger wie Papaplatte (26) oder Rumathra (27) eine echte Belastungsprobe werden.