Lebenszeichen auf Social Media So melden sich die „7 vs. Wild“-Teilnehmer aus Kanada zurück

Ende des Jahres startet die dritte Staffel des erfolgreichen Survival-Formats „7 vs. Wild“ bei Amazon Freevee. Bereits im August fanden die Dreharbeiten im kanadischen British Columbia statt. Auf Hope Island verbrachten Fritz Meinecke, Knossi, Joey Kelly und andere Influencer 14 Tage in der Abgeschiedenheit der Wildnis. Nun sind die Kandidaten von „7 vs. Wild“ zurück in Deutschland und schickten ihren Fans auf Social Media ein Lebenszeichen.