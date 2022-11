„Genießt diese zweite Staffel“ : Fritz Meinecke spricht über die Zukunft von „7 vs. Wild“

Düsseldorf Die Web-Serie „7 vs. Wild“ ist ein echtes Phänomen. Schon nach kurzer Zeit erreichte die Pilotfolge der zweiten Staffel fast acht Millionen Klicks. Was Erfinder Fritz Meinecke über eine dritte Staffel denkt.

Was als verrückte Idee des Survival-Youtubers Fritz Meinecke (33) begann, wurde zu einer der erfolgreichsten deutschen Web-Serien. Auf mehr als 3,8 Klicks Millionen Klicks brachte es die finale Folge der ersten Staffel von „7 vs. Wild“. Staffel 2, die am 5. November 2022 startete, übertraf alle Erwartungen. Bereits kurze Zeit nach ihrer Veröffentlichung verzeichnete die Pilotfolge über 7,8 Millionen Klicks. Die Youtube-Serie, in der sieben Teilnehmer auf einer einsamen Insel ausgesetzt werden, wird in den sozialen Medien eifrig diskutiert. Das liegt nicht nur am Format selbst, sondern auch an den bekannten Insulanern. Neben Fritz selbst nehmen an der zweiten Staffel bekannte Youtuber wie „Knossi“, „Starletnova“ und Sascha Huber teil.