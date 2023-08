Ausschluss wegen „Grenzüberschreitung“ Dieser „7 vs. Wild“-Teilnehmer wurde aus der Show geschmissen

Die Produzenten der Show veröffentlichten dazu am vergangenen Dienstag ein Statement auf Instagram. "Aufgrund eines Vorfalls zwischen Ann-Kathrin Bendixen (Affe auf Bike) und Andreas Kieling während der Vorbereitungsphase in Kanada, haben wir uns noch vor der Aussetzung der Teilnehmer dafür entschieden, Andreas Kieling nicht an der dritten Staffel von '7 vs Wild' teilnehmen zu lassen“ hieß es dort. Bei dem Vorfall handele es sich um eine „Grenzüberschreitung“, die von den Veranstaltern nicht toleriert werden konnte. Als Ersatz für Kieling sprang Sport-Influencer Jan Lange ein, der als Reservist nach Kanada gereist war.