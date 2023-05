Bewerbung bei „7 vs. Wild“ Kein Bußgeld nach Livestream von Übernachtung im Schnee

„Wenn die Chance noch so klein ist für 7 vs. Wild, meine Teilnahme, es ist mir egal, ich nutze sie. Denn ich bin ein verdammt guter Kandidat, ich wäre der perfekte Kandidat“, sagt der 19-Jährige Benjamin zu seinen Followern. Währenddessen liegt er bei Minustemperaturen auf dem schneebedeckten Boden. Der Schüler hatte sich in 1700 Metern Höhe mit einem Schlafsack niedergelassen, um sich mit seiner Aktion für die Teilnahme an der Survival-Serie „7 vs. Wild“ bewerben.