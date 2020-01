In eigener Sache : Wie wir mit RP+ besseren Journalismus machen

In eigener Sache

Vielleicht haben Sie es schon auf der Startseite von RP ONLINE gemerkt: Viele RP+-Artikel sind jetzt nur noch lesbar, wenn man ein Digital-Abo abschließt. Wir möchten Ihnen gerne erklären, was dahintersteckt. Und Ihnen ein Versprechen geben.

Vorweg ein Geständnis: Wir sind ein bisschen überwältigt. Vor gerade mal einem halben Jahr haben wir RP+ eingeführt – mit diesem Logo kennzeichnen wir seither exklusive, aufwendig recherchierte oder einfach besonders hilfreiche Beiträge. Um sie zu lesen, wollten wir von Ihnen, liebe Nutzerinnen und Nutzer, nur eines: Ihre Mail-Adresse. Seit dem Start haben sich über 200.000 Menschen bei RP+ registriert. Wir sind dankbar für so viel Vertrauen - und für die Chance, unseren Journalismus mit Ihrer Hilfe besser zu machen.

Denn angekündigt hatten wir Ihnen zum Start zweierlei: Einerseits wollten wir RP+ in der Zukunft gern mit einem Abo-Angebot verknüpfen (dazu später mehr). Vor allem aber wollten wir gerne unsere treuesten Leserinnen und Leser besser kennenlernen. Wir wollten verstehen, was Sie interessiert, und Ihnen Themen anbieten, die Sie begeistern.

Wir haben deshalb in den vergangenen Monaten genau hingeschaut: Haben (anonymisiert) gemessen, was eingeloggte RP+-Nutzer besonders häufig lesen und für welche Artikel sich die meisten User neu registrieren. Diese Daten wiederum haben wir verglichen mit dem durchschnittlichen Leseverhalten aller anderen Nutzer, die eine weniger starke Bindung zu RP ONLINE haben.

Was bedeutet das für RP ONLINE? Wir werden unsere Berichterstattung noch stärker an Ihren Bedürfnissen ausrichten. Das ist unser Versprechen an Sie: Mit RP+ wird es mehr Raum geben für wirklich relevante Nachrichten aus Ihrer Stadt und aus NRW, für gute Service-Artikel und bewegende Geschichten aus Ihrer Region. Wir werden unsere politische Berichterstattung stärker gewichten, werden bei Borussia und Fortuna noch mehr Gas geben als bisher. Und wir werden das Thema Mobilität noch gründlicher begleiten.