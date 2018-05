In eigener Sache: Relaunch bei RP ONLINE

Responsiv, übersichtlich, schnell: Wir haben RP ONLINE gründlich überarbeitet. Mit dem Neustart ist unser Portal schneller, schlanker und besser sortiert.

Unser neuer Auftritt bietet das, was ein Nachrichtenportal im Jahr 2018 leisten muss: RP ONLINE ist jetzt responsiv, lädt deutlich schneller, bietet Bildern mehr Raum und ist übersichtlicher gestaltet. Hinzu kommt das, was Sie von uns gewohnt sind und was wir am besten können: schnelle und gründliche Berichterstattung aus NRW.