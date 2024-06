“Hot Rodent Men“ Warum „Mäuse-Männer“ das neue Sexsymbol der Gen-Z sind

Von der Statur her sind die Männer vom Typ „heißer Nager“ in der Regel eher schlank als muskulös, verkörpern also eine völlig andere Ästhetik als durchtrainierte Helden-Typen wie Chris Hemsworth oder Jason Statham. Von solchen prototypischen Alpha-Männern unterscheiden sich die Nagetier-Männer nach Meinung der Netzgemeinde auch charakterlich: Sie gelten als einfühlsam, verletzlich und romantisch und scheuen offenbar auch nicht davor zurück, dies in der Öffentlichkeit zu zeigen. Der komplette Gegenentwurf zur toxischen Männlichkeit also. Eben das macht sie in den Augen vieler junger Menschen so attraktiv: Sie erscheinen menschlich, auf charmante Weise unvollkommen und gerade deshalb authentisch.