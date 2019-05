Stiftung Warentest untersucht Multifunktions-Drucker : Drucken für 0,2 Cent pro Seite

Düsseldorf Stiftung Warentest hat 14 Multifunktions-Drucker getestet. Mit „gut“ schnitten zwei Modelle mit großen Tintenbehältern ab sowie drei mit kleineren Patronen. Vor dem Kauf sollten die Folgekosten des Modells geprüft werden.

Untersuchungen Die Tests erfolgten in Anlehnung an den Druckertest vom April 2017.

Der Druckpreis: Um Druckkosten sparen zu können, bieten die Hersteller Modelle mit großen Tintentanks und -behältern an. Die Untersuchungen von Stiftung Warentest bestätigten, dass die Tintenkosten pro Seite bei allen fünf untersuchten Multifunktions-Druckern mit großen Tintenbehältern niedriger waren als bei den Modellen mit normalgroßen Patronen. Beim Testsieger-Modell „Workforce Pro WF-C5790DWF“ betrug der Tintenpreis pro Seite 1,5 Cent. Dieses Modell überzeugte zudem bei der Druckgeschwindigkeit und der Textschärfe.

Am niedrigsten lag der Preis hingegen beim Epson-Modell „Ecotank ET-2750“ (Note 2,2), der für 0,2 Cent pro Seite druckt. Sehr günstig drucken mit 0,3 Cent pro Seite zudem der Canon „Pixma G3501“ (Note 3,3) und der Epson „Ecotank ET-2710“ (Note 3,7). Beim Brother-Modell „DCP-J1100DW“ (Note 3,9) lagen die Tintenkosten pro Seite bei 0,8 Cent.

Preis Drucker: Bevor ein Drucker gekauft wird, sollte sich jeder Käufer erst einmal die Frage stellen, wie oft und in welchem Umfang er den Drucker benötigt. Zwar sind die Druckkosten eines Modells mit großem Tintentank geringer als bei einem Drucker mit normalgroßen Patronen. Demgegenüber stehen jedoch die höheren Anschaffungskosten. Stiftung Warentest zahlte für das Testsieger-Modell von Epson 385 Euro (Einkaufspreis, im Internet ist das Modell auch schon für knapp 260 Euro erhältlich, Stand 2. Mai). Die Sieger-Modelle unter den Druckern mit normalgroßen Patronen, Canon „Pixma TR8550“ (Einkaufspreis 106 Euro) und Epson „Expression Premium XP-7100“ (154 Euro) waren in der Anschaffung deutlich günstiger. Diese Modelle punkteten im Übrigen mit einer hohen Qualität beim Fotodruck. Laut Stiftung Warentest könnten für die Preisdifferenz zwischen dem Epson- und dem Canon-Modell rund 1900 Farbseiten gedruckt werden. Der Kauf eines Druckers mit großem Tintentank rechnet sich mithin nur für diejenigen, die auch regelmäßig in großen Mengen drucken.