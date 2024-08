Crowd-Tangle Meta schließt vor US-Wahl wichtiges Analyseprogramm

Im Mai hatten Dutzende Gruppen, darunter das Center for Democracy und Technology mit Sitz in Washington, das Forschungslabor für digitale Forensik der Denkfabrik Atlantic Council und die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch, in einem Brief an Meta appelliert, CrowdTangle zumindest bis Januar online zu lassen, damit es rund um die US-Wahl im November verfügbar sei.