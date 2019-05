Streit zwischen USA und China : Besitzer von Huawei-Smartphones bekommen wohl erstmal keine Android-Updates mehr

San Francisco Schon länger knirscht es zwischen den USA und dem Smartphone-Riesen Huawei. Neue Maßnahmen der US-Regierung zwingen den Android-Hersteller Google nun zu drastischen Maßnahmen - mit Folgen für die Nutzer.

In einem Bericht, der der Ankündigung von Google vorausging hieß es, dass von dem Schritt der Transfer sowohl von Bauteilen als auch von Programmen betroffen sei. Das sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Huawei wird demnach mit seinen Smartphones ab sofort keine Updates für das Betriebssystem Android erhalten. Ausgenommen von den Maßnahmen sind allerdings alle Programme mit veröffentlichtem Quelltext (Open Source). Zudem könnte die nächste Generation der Huawei-Handys nach Angaben des Insiders keinen Zugang zum Google-Email-Anbieter Gmail und zur App-Plattform Google Play Store erhalten. Huawei gab auf Anfrage zunächst keine Stellungnahme zu der Google-Ankündigung ab.

US-Präsident Trump hatte am Mittwoch Unternehmen seines Landes per Dekret die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Risiko für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten eingestuft wird. Dazu rief er einen nationalen Notstand in der Telekommunikation aus. Huawei gilt als Hauptziel dieser Maßnahme. Das Unternehmen kritisierte die „unangemessenen Beschränkungen“. Das Handelsministerium in Peking warnte vor einer Verschlechterung der bilateralen Handelsbeziehungen.