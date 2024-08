ChatGPT-Konkurrent „Grok“ Musks KI-Chatbot erhält inhaltliche Einschränkungen

Elon Musks KI-Chatbot Grok bekommt Zügel angelegt, da er anfangs schockierende Bilder von Politikern oder Prominenten generieren ließ. So war es am Freitag plötzlich nicht mehr möglich, mit Grok per Text-Befehl Bilder zu erzeugen, die Personen beim Drogenkonsum oder Umgang mit Waffen zeigen. Bis dahin schien es kaum inhaltlliche Einschränkungen zu geben.