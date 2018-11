Apple fürchtet Produktionsengpässe im Weihnachtsgeschäft

Cupertino Weihnachten ist die wichtigste Zeit für das Geschäft von Apple. Aber nun warnt der Hersteller vor Produktionsengpässen. Eventuell könne die Nachfrage nach iPhone, iPad und Macbook nicht bedient werden, meint Konzernchef Cook.

Das Unternehmen sei sich nicht sicher, ob es bei der Herstellung der jüngst vorgestellten neuen iPhones, iPads, Computer-Uhren und Mac-Rechner mit der erwarteten Nachfrage mithalten könne, sagte Apple-Chef Tim Cook am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er machte deshalb die Anleger darauf gefasst, dass der Umsatz in dem Ende Dezember ablaufenden ersten Geschäftsquartal auch unter den Markterwartungen liegen könnte. Cook peilt 89 bis 93 Milliarden Dollar an, während Analysten im Schnitt mit 93 Milliarden rechnen.