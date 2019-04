Sprachassistent Alexa : Verbraucherschützer attackiert Amazon wegen Lauscherei

Düsseldorf/Seattle Der US-Konzern lässt weltweit Sprachbefehle von Mitarbeitern abtippen – angeblich, um die Sprachsteuerung zu verbessern. Der Chef des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen reagiert erbost.

Millionen Deutsche nutzen den Sprachassistenten Alexa von Amazon und denken, dass sie ihre Fragen und Befehle nur einem Computer-System anvertrauen. Doch nun steht fest, dass es oft menschliche Mitlauscher gibt: Amazon beschäftigt weltweit Tausende Mitarbeiter, die Aufnahmen von Alexa abtippen und die Texte dann in den Computer eingeben. Das berichtet die US-Nachrichtenagentur Bloomberg und Amazon räumt die Praxis ein.

Man setze menschliche Hilfskräfte in begrenztem Ausmaß ein, um Alexa weiter zu verbessern, heißt es als Begründung. Empört darüber ist Klaus Müller, Vorstand des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen: „Das sind schon dubiose, wenn nicht unsägliche Praktiken.“ Er fordert: „Ohne eine explizite Einwilligung darf es ein Abhören nicht geben.“

Trend Amazon hat die ersten Alexa-Geräte im Jahr 2015 auf den Markt gebracht. Bis Januar wurden mehr als 100 Millionen Stück verkauft. Strategie Amazon will als größter E-Commerce-Konzern der Welt, das Kunden über Alexa zunehmend Waren bestellen.

Tatsächlich kann von Transparenz nicht die Rede sein. In den Datenschutzeinstellungen von Alexa ist voreingestellt, dass Kunden „bei der Entwicklung neuer Funktionen mithelfen“ sollen. Dies wird dann so erläutert: „Das Training von Alexa mit Aufnahmen von vielfältigen Kunden trägt dazu bei, dass Alexa für alle gut funktioniert. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, werden ihre Sprachaufnahmen möglicherweise bei der Entwicklung neuer Funktionen verwendet.“

Doch während die Nutzer annehmen müssen, dass das Computer-System eigenständig Sprachaufnahmen auswertet, kommt nun die Wahrheit heraus: In Boston, Indien, Costa Rica oder auch in Bukarest sitzen Tausende Mitarbeiter, die jeder täglich viele hundert Sprachaufnahmen abhören müssen, um ihren Sinn zu entschlüsseln.

Wie sensibel die Vorgänge sind, zeigen Details des Berichtes: Wenn Alexa aufgenommen hatte, wie die Bankdaten eines Kunden lauten, sollten die Zuhörer wegklicken. So lautet eine interne Anweisung von Amazon, berichtet Bloomberg. Überprüfen kann das Wegklicken aber niemand. In hunderten Fällen nahm Alexa Gespräche auf, die gar nicht für das System gedacht waren. Es reicht manchmal, wenn das Name Alexander gesagt wird und Alexa schaltet sich ein.