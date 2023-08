Erfinder der PDF-Datei und Adobe-Gründer John Warnock im Alter von 82 Jahren gestorben

Warnock beschrieb sich selbst als durchschnittlichen Schüler, der später gut in Mathe war. Dass er Gefallen an der Mathematik gefunden habe, sei einem Lehrer an seiner High School zu verdanken, sagte Warnock 2013 dem Absolventen-Magazin der University of Utah. Warnock absolvierte ein Mathematik-Studium und bekam einen Doktortitel in Computerwissenschaft an der Universität.