Täter verlangten Bitcoin-Überweisung : Hacker-Angriff auf Twitter-Konten von Apple und US-Prominenten

San Francisco Der Kurznachrichtendienst Twitter ist von einem massiven Hacker-Angriff betroffen. Auf den Konten von Promienten wie Elon Musk, Joe Biden und Bill Gates wurden Leser aufgerufen, Bitcoins im Wert von 1000 Dollar zu überweisen.

Die Twitterkonten von bekannten US-Firmen wie Apple und von prominenten Unternehmern sind einem Hackerangriff zum Opfer gefallen. Auf den gehackten Konten des Kurzbotschaftendienstes erschien am Mittwoch ein Aufruf, binnen 30 Minuten sollten Bitcoins im Wert von 1.000 US-Dollar überwiesen werden. Zur Belohnung würden die Betroffenen die doppelte Summe der Kryptowährung zurückerhalten.

"Dies ist ein Betrug, nehmen Sie nicht teil", schrieb der Mitgründer der Kryptobörse Gemini Exchange, Cameron Winklevoss, bei Twitter . Twitter selbst sprach von einem "Sicherheitsvorfall", an einer Lösung werde gearbeitet. Die betreffenden Tweets wurden inzwischen gelöscht.

Zu den Konten, zu denen sich der oder die Hacker Zugriff verschafften, gehören der Zeitung The Guardian zufolge die des voraussichtlichen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden, der des früheren Präsidenten der USA Barack Obama, Space-X-Gründer Elon Musk, Microsoft-Gründer Bill Gates, Amazon-Chef Jeff Bezos. Ebenfalls gehackt wurden die Twitterkonten von Kanye West und Michael Bloomberg. Ausserdem wurden die Konzerne Apple und Uber kompromittiert.

Twitter hatte in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme mit dem Kapern von Accounts - aber noch nie auf so breiter Front und bei so prominenten Nutzern. 2017 etwa verbreiteten Unbekannte über zahlreiche Twitter-Konten eine Pro-Erdogan-Botschaft und Anfeindungen gegen Deutschland und die Niederlande verbreitet. 2013 wurde die „Financial Times“ Opfer eines Hacks mit Falschinformationen.