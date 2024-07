Streaming auf dem FireTV-Stick Eine Xbox für 38 Euro – geht das?

Grundsätzlich müsste Microsoft dringend die Qualität des Streams und auch die Eingabeverzögerung verbessern. Was uns zudem geärgert hat: In der App lässt sich keine Sprache auswählen. Diese scheint anhand der IP-Adresse den Standort des Sticks zu bestimmen und wählte in unserem Fall automatisch „deutsch“ als Sprache für alle Spiele aus, obwohl wir in den Einstellungen des Sticks „englisch“ als Sprache eingestellt haben. Einerseits ist das ärgerlich, wenn man Spiele in der Originalsprache spielen möchte, denn die Übersetzung ist nicht immer top. Andererseits: Was, wenn man den Stick in den Spanien-Urlaub mitnehmen möchte, um dort am Hotelfernseher zu spielen? Muss man dann auf Spanisch spielen?