20 Jahre World of Warcraft WoW auf der Xbox – jetzt wäre eine gute Gelegenheit

Blizzard haut in diesem Jahr mächtig raus: das erste Diablo-4-Addon „Vessel of Hatred“ und das Weltenseele-Auftakt-Addon „The War Within“ für World of Warcraft. Letzteres erscheint Ende August kurz nach der Gamescom, Ersteres Anfang Oktober. Am 23. November 2024 feiert World of Warcraft zudem 20-Jähriges. Zumindest in Nordamerika und Australien. In Europa erschien das Spiel erst im Februar 2005. Da wäre es nach zwei Jahrzehnten doch eine schöne Überraschung für uns Spieler und ein ziemlicher Kracher für die Microsoft PR-Abteilung, WoW im Gamepass und auf der Xbox willkommen zu heißen.