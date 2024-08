Rechtsstreit zwischen Apple und Epic „Fortnite“ wieder zurück auf iPhones in der EU

Epic schmuggelte dafür eine präparierte Version des Spiels an Apples Prüfern vorbei in den App Store. Danach wurde die Möglichkeit aktiviert, digitale Artikel in Umgehung von Apple zu kaufen. Der iPhone-Konzern verbannte daraufhin „Fortnite“ aus dem App Store. Epic klagte dagegen - US-Gerichte befanden jedoch den Rauswurf angesichts der Regelverletzung für rechtens.