SteamWorld Build im Kurztest Die richtige Mischung aus Anno und Dungeons

SteamWorld Build beginnt wie ein typisches Anno: Wir bauen Unterkünfte für Arbeiter, erfüllen deren Bedürfnisse, und wenn sie zufrieden sind, dürfen sie zur nächst höheren Klasse aufsteigen. Die so gewonnenen Ingenieure haben wiederum neue, aufwendigere Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen. Doch anders als in Anno 1800 fahren wir nicht in tropische Länder und bauen Kakao an, sondern wir fahren mit dem Aufzug in einen Minenschacht. Und dort wird es dann plötzlich ein ganz anderes Spiel.