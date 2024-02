Steam Next Fest Von Nonnen und Schrottkarren

Vielleicht liegt es an unserem Beruf, aber ein Game, in dem man eine Zeitung managt: Das hat was. In News Tower gilt es, eine heruntergewirtschaftete Zeitung im New York der späten 1920er-Jahre wieder zu Ruhm und Ehre zu bringen. Wir dürfen mit spärlichen Mitteln Reporter anheuern, Arbeitsplätze einrichten und natürlich Papier kaufen. Am Ende jeder Woche heißt es: Andruck! Die Zeitung muss gefüllt sein, und zwar nicht mit den Nachrichten der vergangenen Woche, wenn wir unsere Auflage steigern wollen.