Starfield im Early Access Unendliche Weiten, aber in Grenzen

Mit der Creation-Engine ziehen auch etliche, schon seit Skyrim bekannte und vielfach belächelte Probleme in Starfield ein. Beine und Augenlider zucken, so manche Zeile der Sicherheitskräfte hört man an jeder dritten Ecke. So schön es ist, dass in einem Geschäft Bürger anscheinend zufällig herumstöbern. So störend wird dies, wenn der Algorithmus keinen Halt vor gar nichts macht und der Kunde uns mitten in einen laufenden Dialog rennt und dort dann mit leerem Blick hartnäckig stehenbleibt.