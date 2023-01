Spielkonsole endlich verfügbar Wie teuer darf die Playstation 5 jetzt noch sein?

Doch nun signalisieren immer mehr Händler in Deutschland tatsächlich Verfügbarkeit für die Playstation 5 (PS5), berichtet das Technikportal „Techstage.de“. Auch Sony gab während der CES in Las Vegas bekannt, dass die wegen der Chip-Engpässe jahrelang schwer erhältliche Spielekonsole schließlich besser verfügbar sein wird. „Jeder, der eine PS5 haben will, sollte sie ab jetzt viel einfacher bekommen können“, sagte der Chef des Spielegeschäfts, Jim Ryan.