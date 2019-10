Verkaufsstart steht fest : Sony bringt PlayStation 5 raus - welche Neuerungen schon jetzt bekannt sind

Tokio Im kommenden Jahr will Sony ein neues PlayStation-Modell rausbringen. Jetzt hat das Unternehmen erste Details bekanntgegeben.

Was neu sein wird an der PlayStation 5:

Am Controller gibt es zwei Änderungen. „Wir setzen eine Art haptische Rückmeldung ein, um den „Rumble-Effekt” in der fünften Konsolengeneration zu ersetzen. Durch die Haptik spürt ihr ein deutlich stärkeres Feedback“, sagt Sony. Beim Autorennen gegen eine Wand zu rasen fühle sich also komplett anders an als ein Tackle auf dem Fußballfeld: „Ihr bekommt sogar ein Gefühl für verschiedene Texturen, wenn ihr durch hochgewachsenes Gras rennt oder durch Matsch watet.“

Erst Anfang Oktober hatte Sony angekündigt, die Preise für den Streaming-Dienst Playstation Now zu senken. Für gut 10 Euro im Monat oder 60 Euro im Jahr können Nutzer Spiele nun über ihre Playstation 4 oder am PC aus der Cloud streamen, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Die über die Streaming-Plattform aktuell verfügbare Auswahl von mehr als 800 Spielen werde zudem aufgestockt. Zeitlich limitiert könnten Nutzer nun auch populäre Titel wie „Grand Theft Auto V“ oder „God of Wars“ über die Plattform spielen oder auf ihre Konsole herunterladen.