Pünktlich zu Weihnachten : Der C64 ist wieder da

Technisch modernisiert, vom äußeren Design aber annähernd originalgetreu und mit voll funktionsfähiger Tastatur. Das C64-Remake kommt im Dezember - für einen stolzen Preis.

So soll das Retro-C64-Remake „The C64“ vom 5. Dezember an für 120 Euro an verkauft werden, wie Hersteller Retro Games mitteilt.