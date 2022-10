Gaming-Highlights : So gut sind die PS Plus Gratis-Games im Oktober

Düsseldorf Das kalte Herbst-Wetter ist perfekt, um sich es sich vor der Konsole gemütlich zu machen. Mit einem Tee, einer warmen Decke und den neusten PS Plus-Games. Wir wissen, welche Highlights Playstation-Fans im Oktober erwarten.

Batman gegen Superman, Harley Quinn gegen Wonder Woman oder Black Canary gegen Scarecrow - in Injustice 2 kommen Fans von Prügelspielen und Superhelden voll auf ihre Kosten. Im Mittelpunkt des Nachfolgers von „Injustice: Gods Among Us“ stehen die bekanntesten Charaktere aus dem DC-Universum, die mit viel Liebe zum Detail zum Leben erweckt wurden. In 12 verschieden Schauplätzen treten die beliebten Helden und Schurken gegeneinander an. Das klingt nicht nur gut, sondern sieht auch so aus. Im Couch-Koop oder Multiplayer-Modus können Spieler gegeinander antreten, einen Tag-Team-Modus gibt es leider nicht. Dafür sehen die Kämpfe beeindruckend aus und gehen fließend in die Zwischensequenzen über. Die Fehler des Vorgängers wurden größtenteils ausgebügelt und die Steuerung ermöglicht schnelle und ausgefallene Kombos. Trotzdem bleibt das Spiel zu jeder Zeit einsteigerfreundlich und lässt sich dank des einstellbaren Schwierigkeitsgrad an die persönlichen Bedürfnisse und Fähigkeiten anpassen. Wer Comics mag und Prügelspiele mag, sollte sich das Spiel unbedingt anschauen.