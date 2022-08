Gaming-Highlights : Diese PS Plus Gratis-Games zocken wir im August

Diese PS Plus Gratis-Games zocken wir im August

Der August wird heiß. Und das liegt nicht nur an der Rekord-Hitze, sondern auch an den aktuellen Gratis-Games für PS Plus-Abonnenten. Wir wissen, auf welche Highlights sich Gamer ab sofort freuen dürfen.

Nachdem Playstation-Fans in den letzten Monaten vergeblich auf spannende Releases warten mussten, ist im August endlich das Ende des Gaming-Sommerlochs in Sicht. Mit drei echten Krachern möchte Sony die Community aus dem Freibad zurück an die heimischen Konsolen locken. Wir kennen die aktuellen Gratis-Games und verraten, ob sich der Download lohnt.