Für „Generation Alpha“ Priester startet Online-Spiel „MetaSaint“ auf Plattform Roblox

„MetaSaint“ ermöglicht es, in moderne Darstellungen biblischer Geschichten einzutauchen. So kann man beispielsweise in den Garten Eden reisen, um Adam und Eva zu begegnen. Weiter bietet „MetaSaint“ Usern den Besuch einer virtuellen Kathedrale. Am Ende können die Spieler entscheiden, ob sie durch Anzünden einer Kerze zu Meta-Heiligen werden wollen.