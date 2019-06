Virtuelle Jagd auf magische Fabelwesen : „Pokémon Go“-Entwickler starten Harry-Potter-Spiel

Jugendliche spielen in einem Park Pokemon GO auf ihren Smartphones. Foto: dpa/Silas Stein

San Francisco/London „Pokémon Go“ hat Unzählige auf virtuelle Monsterjagd geschickt. Nun soll ein neues Game von Niantic den Erfolg wiederholen. Fans in Deutschland müssen sich noch ein wenig gedulden, bevor sie Fabelwesen aus der Harry-Potter-Welt fangen können.

Die Entwickler von „Pokémon Go“, Niantic, haben ein neues Spiel aus der Welt von Harry Potter auf den Markt gebracht. Am Freitag wurde das Smartphone-Game in den USA und in Großbritannien in den App-Stores von Google und Apple bereitgestellt. In „Harry Potter: Wizards Unite“ kann man magische Tierwesen aus den Büchern über den Zaubererlehrling auf dem Smartphone-Bildschirm eingebettet in reale Umgebung entdecken. Ähnlich funktioniert auch „Pokémon Go“, bei dem man kleine animierte Monster einfangen muss.