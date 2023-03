Fotorealismus in PC-Spielen Jetzt aber echt!

Es ist nicht so, als ob es die nötigen Formeln nicht gegeben hätte, und sie sind sogar (wenn man sich damit auskennt) verhältnismäßig schlicht. Aber die physikalisch korrekte Berechnung ist aus genau diesem Grund wenig Hardware schonend. Denn im Prinzip muss der Computer nur ganz stumpf den Weg des Lichts vom Auge des Betrachters (des Spielers/der Kamera) aus nachverfolgen – und dabei alle Oberflächeneigenschaften wie Farbe, Brechung, Absorption, Reflexion, Streuung etc. berücksichtigen. Doch diese Berechnung muss in einer komplexen Szene und bei hoher Auflösung außerordentlich oft in sehr kurzer Zeit geschehen. Darum setzten die Produzenten des Final-Fantasy-Films auf 960 parallel arbeitende Prozessoren in ihrer Serverfarm. Doch wer will sich schon 960 Computer zu Hause hinstellen?