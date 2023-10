Path Tracing in Alan Wake 2 Das Spiel mit den Schatten

Im Frühjahr schauten wir uns noch mit leuchtenden Augen die Teaser-Videos an zu Path Tracing in Cyberpunk. Ein Tüftler brachte parallel dazu die realistische Licht- und Schattenberechnung in den Klassiker Half-Life. Damals war klar: Das würde erst der Anfang sein. Und jetzt, mit Alan Wake 2, kommt der erste große Kracher, der Path Tracing von Anfang an im Gepäck hat. Cyberpunk zeigt zwar schon seit einigen Monaten eindrucksvoll, was die Technik kann. Aber man merkt, jetzt im direkten Vergleich doch, wie viel runder die Implementierung ist, wenn sie direkt mit entwickelt wird.