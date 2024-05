Erster Patch senkt Systemanforderungen Läuft „No Rest for the Wicked“ auf dem Steam Deck?

Mit dem ersten „richtigen“ Patch für „No Rest for the Wicked“ hat Entwickler Moon Studios kräftig an der Performance-Schraube gedreht. Gerade in der Stadt Sacrament musste die Framerate bislang herbe zurückstecken. Beim Übergang von der Stadt in die umliegende Spielwelt kam es regelmäßig zu starken Rucklern. All das ist mit dem Early Access Patch 1 deutlich besser geworden. So sehr, dass die minimalen Systemanforderungen jetzt nur noch eine GTX 970 enthalten. Damit müsste ein Steam Deck doch eigentlich mithalten können, oder?