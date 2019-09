F-Zero, Super Mario World und The Legend of Zelda : Nintendo bringt SNES-Klassiker auf die Switch

F-Zero, Super Mario World und The Legend of Zelda

Düsseldorf Eine Nachricht, die Fanherzen höher schlagen lässt: Kunden der Switch können demnächst auch viele beliebte Klassiker der Konsole aus den 90ern spielen. Auch einen passenden Controller gibt es dazu.

Die „Nintendo Direct“, eine Online-Show von Nintendo offenbart regelmäßig die Neuerungen des japanischen Spielekonzerns. In der aktuellen Ausgabe vom 4. September zeigt der Konzern neue Pläne für den Onlinedienst, über den Switch-Kunden ab sofort viele alte Titel des Super Nintendo Entertainment Systems (SNES) spielen können. Mit dabei Klassiker wie „Super Mario Kart“, „F-Zero“, „Super Mario World“ und „The Legend of Zelda: A Link to the Past“.

Das SNES verkaufte sich fast 50 Millionen mal weltweit. Veröffentlicht wurde die Spielekonsole in Japan 1990, in den USA 1991 und in Deutschland erst 1992. Auf der Nintendo Direct gab es außerdem weitere Informationen zu „Overwatch“, „Luigi’s Mansion 3“ und „The Return of the Obra Drinn“. Nintendo führte die im Internet übertragene Show erstmal 2011 ein.