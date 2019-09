Games-Festival : Zehnte Auflage des „Next Level“ auf dem Gelände der Zeche Zollverein

Essen Mit Vorträgen, Workshops und Mitmach-Aktionen lockt das „Next Level“-Festival diesmal nach Essen. Natürlich wird auch gespielt, gerne experimentell und mit ungewöhnlichen Mitteln.

Die Zeche Zollverein in Essen wird vom 28. November bis 1. Dezember zum Treffpunkt rund um Computerspiele. Bei der zehnten Ausgabe des Games-Festivals „Next Level“ werden die neuesten Trends aus der Welt der digitalen Spiele vorgestellt, wie das NRW-Kultursekretariat am Donnerstag in Wuppertal mitteilte. Vier Tage lang setzen sich Fans und Fachleute mit der Kunst und Kultur digitaler Spiele auseinander und testen an diversen Stationen verschiedene Spiele.