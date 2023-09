“Moving Out 2“ im Test Willkommen im kunterbunten Umzugschaos

Fans von Koop- und Indie-Games erinnern sich sicherlich noch an den Release von „Moving Out“ im Jahr 2020. Damals katapultierte sich das Spiel in kurzer Zeit an die Spitze der Party-Games. Das lag vor allem an seiner Einsteigerfreundlichkeit. Ein paar Freunde schnappen, das Spiel starten und schon steckt man mitten im Umzugsabenteuer. Perfekt für Spieleabende, regnerische Sonntage oder Familienfeiern. Zwar kam der farbenfrohe Strategie-Titel nicht ganz an Genre-Konkurrenten wie „Overcooked“ heran, die Herzen vieler Fans eroberte „Moving Out“ aber dennoch.