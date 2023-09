Spieler verbessern das Spiel Ruht sich der Starfield-Entwickler auf der Community aus?

Die Creation-Engine kam schon bei Skyrim und Fallout 4 zum Einsatz und so auch jetzt wieder in neuer Version bei Starfield. Sie ist zwar für ihre Fähigkeit bekannt, Tagesabläufe, Lebewesen und einen Haufen Kram, der in der Welt herumliegt, simulieren zu können. Für optischen Fortschritt steht sie jedoch nicht. Und trotzdem ist es beeindruckend, welche Fähigkeiten die Modding-Community aus der betagten Engine herauskitzeln kann. Texturen werden für kürzere Ladezeiten optimiert, Beleuchtung dynamischer gemacht, Gesichter feiner modelliert. All das schafft die Engine mit entsprechendem Aufwand also doch. Man reibt sich verwundert die Augen, was ein Modder aus der 2016 erschienenen Skyrim Special Edition rausholen kann. Und so wird auch an Starfield bereits emsig geschraubt.