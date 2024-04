Zu Besuch bei Mojang Studios „Minecraft“ wird 15 Jahre alt

Gemeinsam mit Game Director Agnes Larsson durften wir in Stockholm einen Blick in die Zukunft von „Minecraft“ werfen. Und die basiert in erster Linie auf den Wünschen und Ideen der Community. „Es geht nicht darum, eine fertige Welt zu gestalten. Denn die Welt von Minecraft gehört allein den Spielern“, so Larsson. Nachdem die Entwickler der Community erst kürzlich den Wunsch nach Kirschblüten erfüllt hatten, führten sie im April neue Variationen für die zähmbaren Wölfe ein. Und das ist noch nicht alles, denn mit dem nächsten großen Update sollen die „Trial Chambers“ ins Spiel kommen. Dort können sich die Spieler anspruchsvollen Gegnern und zahlreichen Rätseln stellen.