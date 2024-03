Kritik nach Release Microtransactions in Dragon’s Dogma 2 – wie schlimm ist es wirklich?

Dragon’s Dogma 2 ist am Freitag, 22. März 2024, um 1 Uhr deutscher Zeit offiziell erschienen und nur Stunden später schäumten Spieler in den Bewertungen auf Steam. 61 Prozent negative Bewertungen verzeichnet das Spiel von Capcom um 18 Uhr desselben Tages. Die prominenteste davon lautet „Hey Capcom, You can purchase a "good review DLC" for $1.99.“, was übersetzt heißt: „Hey Capcom, Sie können eine "gute Bewertung DLC" für 1,99 Dollar kaufen.“ Dass das Spiel direkt zum Start mit bezahlbaren Zusatzinhalten auffährt, stößt offenbar extrem sauer auf. Doch wie sehr will Capcom seinen Kunden das Geld überhaupt aus der Tasche ziehen?