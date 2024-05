Microsoft, Sony und Intel In der Gaming-Branche geht die Kurzsichtigkeit um

Wer ist der Schuldige? Mainboard-Hersteller, die schon in den Standard-Einstellungen zu aggressive Leistungsprofile an die Intel-CPUs legen? Oder Intel, die das so lange hingenommen haben, wie Benchmarkergebnisse stimmten und Software noch nicht allzu oft abstürzte? Die Dummen sind in jedem Fall Anwender und Spieler, die über Monate auf der Suche nach dem Problem waren. Erste Mainboard-Hersteller haben freundlicherweise schon von sich heraus „entspanntere“, sprich den offiziellen Intel-Spezifikationen entsprechende Profile per Bios-Update bereitgestellt. Mit dem Ergebnis, dass die Systeme bis zu zehn Prozent weniger Leistung bringen. Zu guter Letzt hat auch Intel inzwischen dazu ermahnt, Nutzer, die das Mainboard einfach nur auspacken und einschalten wollen, nicht ungefragt mit grenzüberschreitenden Overclocking-Profilen zu konfrontieren.