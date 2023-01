Rollenspiel-Klassiker im Test Vom Tartarus in den RPG-Olymp - “Persona 3 Portable“ und „Persona 4 Golden“

Der dritte Teil des „Persona“-Epos gehört definitiv zu modernsten und innovativsten Teilen der Reihe. Neben nächtlichen Kämpfen gegen fiese Monster steht nun auch die Interaktion zwischen den Hauptcharakteren im Mittelpunkt. Wir können unsere Mitstreiter beschenken, mit ihnen flirten und sogar Beziehungen eingehen. Während wir nachts im Tartarus herausfinden, warum sich die Menschen in Särge verwandeln, erleben wir tagsüber den ganz normalen Schulalltag des Protagonisten Makoto Yuki. Und so nehmen wir Nebenjobs an, büffeln für die Zwischenprüfung oder verbringen unsere Freizeit in Spielhallen und Restaurants.