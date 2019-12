Videospiel im Test : „Plants vs. Zombies“ - wilder Shooter mit absurden Figuren

20 skurrile Pflanzen- und Zombiecharaktere stehen in „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ zur Auswahl. Foto: dpa-tmn/Electronic Arts

Düsseldorf Rabiate Gartenpflanzen als letzte Verteidigungslinie gegen anrückende Zombiehorden: Der absurde Mobile-Game-Spaß „Plants vs. Zombies“ geht auf PC und Konsolen als Shooter in die nächste Runde.

Auf dem Smartphone und dem Tablet fing alles an. Mittlerweile tummeln sich Pflanzen und Zombies auch auf Konsole und PC. Das neue „Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville“ greift dem Kampf der Gartenpflanzen gegen die Zombiehorden nun in einem etwas modernisierten Setting neu auf.