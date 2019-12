Videospiel im Test : „Need for Speed Heat“ - Blaulicht bitte nur im Rückspiegel

„Need for Speed Heat“ - Blaulicht bitte nur im Rückspiegel

Spielwelt von „Need for Speed Heat“ ist die fiktive Stadt Palm City. Sie erinnert an Miami. Foto: dpa-tmn/EA

Düsseldorf Vollgas und los! Im jüngsten Teil der „Need for Speed“-Reihe gibt es wieder ordentliches Spielhallen-Renngefühl und Rennen gegen böse Cops.

„Need for Speed Heat“ überfordert Spieler nicht mit all zu großen Neuerungen. Der jüngste Teil der Rennspiel-Serie setzt auf die Stärken des bekannten Vollgas-Spektakels.

In Palm City, einer fiktiven Ausgabe der US-Stadt Miami, geht es um das alte Drama: Straßenrennfahrer gegen böse Polizisten, die Straßenrennfahrer im Visier haben. Spieler finden sich in einer offenen Welt wieder, in der sie ihre einzelnen Missionen beginnen.