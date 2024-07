„SPYxANYA: Operation Memories“ im Test Eine schrecklich n̶̶e̶̶t̶̶t̶̶e̶ gefährliche Familie

Ein kleiner Dämpfer vorweg: „SPYxANYA: Operation Memories“ erzählt die Handlung der Serie nicht weiter. Wer darauf hofft, einen kleinen Vorgeschmack auf die dritte Staffel zu bekommen, wird also enttäuscht. Stattdessen lässt uns das Spiel einmal mehr am Alltag von Familie Forger teilhaben. Im Mittelpunkt der Story steht Anyas Tagebuch, das mit Fotos von besonderen Familienausflügen gefüllt werden muss. Und so brechen Anya, Yor, Loid und Hund Bond Tag für Tag zu einem neuen Abenteuer auf.