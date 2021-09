Spielekritik FIFA 22 : Mehr Realismus reicht nicht zum Klassenerhalt

Meinung Düsseldorf Electronic Arts konzentriert sich im neuen Teil der Fußballserie ganz auf die Leistungskraft der PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Spieler der vorherigen Konsolengeneration müssen dagegen mit einer abgespeckten Version leben. FIFA 22 erscheint am 1. Oktober.

Jedes Jahr aufs Neue beschwört Spielehersteller Electronic Arts die bisher realistischste Fußballsimulation. In FIFA 22 wird das Unternehmen diesem Anspruch so gut gerecht wie nie zuvor. Mit der neuen „Hypermotion Gameplay Technology“ haben die Entwickler erstmals die Bewegungsabläufe ganzer Mannschaften in Elf-gegen-Elf-Situationen auf dem Spielfeld aufgenommen. Das Ergebnis laut Hersteller: 4000 neue Animationen für die virtuellen Spieler sowie realistischeres Mannschaftsverhalten.

Und tatsächlich: In unserem Test auf der Xbox Series X ist jede Spielerbewegung deutlich behäbiger. Der Ball verspringt öfter und klebt nicht mehr am Fuß. Blitzschnelle Passstafetten durch des Gegners Abwehr sind darum nicht mehr so leicht möglich. Nicht zuletzt auch, weil die Abwehrspieler überaus gut blocken. Für Schüsse aus der Distanz bedarf es daher viel Platz. Wenn es dann aber zum Schuss kommt, findet dieser seinen Weg etwas zu häufig ins Tor. Besonders im direkten Vergleich zu den Abschlüssen im Fünfmeterraum, bei denen Torhüter aktuell mit Weltklasse-Glanzparaden überzeugen. Diese Balance werden die Entwickler erfahrungsgemäß nachträglich noch anpassen.

Das überarbeitete Spielgefühl ist im Grunde die größte Neuerung des neuesten Ablegers. Umso erstaunlicher, dass ausgerechnet dieses Feature nur Besitzern einer Xbox Series X/S, Playstation 5 und Stadia vorbehalten ist. Und dabei bleibt es nicht. Spielerinnen und Spieler anderer Plattformen kommen zudem nicht in den Genuss der verbesserten Grafik, müssen auf diverse neue Zwischensequenzen verzichten und erhalten nicht den als Mini-Story aufgebauten Intro-Spielmodus. Bei der Version für die Nintendo Switch handelt es sich abermals sogar nur um eine “Legacy Edition”. Frei übersetzt bedeutet das so viel wie “Kader- und Lizenz-Update”.

Storymodus verabschiedet sich würdelos

Dass sich dafür trotzdem Abnehmer finden, ist nicht überraschend. In Sachen Lizenzen trommelt sich die FIFA-Reihe bekanntlich schon seit Jahrzehnten auf die Brust. Insbesondere hierzulande werden Spielerinnen und Spieler sehr verwöhnt, sind ausnahmslos alle Klubs der ersten bis dritten Liga prominente Dauergäste. Ganz im Gegenteil zu Italien, wo dieses Jahr nebst Rekordmeister Juventus Turin auch der AS Rom, Atalanta Bergamo und Lazio mit fiktiven Namen sowie Wappen antreten. Italiens zweite Liga fehlt indes sogar komplett. Diese und weitere Rechte liegen bei der Konkurrenz von Konami. Nichtsdestotrotz bleibt FIFA 22 ein gewaltiges Lizenzfeuerwerk.

Werfen wir einen Blick auf die Spielmodi. Die vergangenen fünf Jahre hatte FIFA stets einen Storymodus. In FIFA 22 gibt es mit einem spielbaren Intro ein letztes Überbleibsel, das an diese Ära erinnert. Ein absehbares Szenario, immerhin wurden die narrativen Reisen über die Jahre zunehmend kürzer und ereignisloser. In FIFA 22 wird ein Allzeittief erreicht: In 30 belanglosen Minuten hetzen wir mit einem ausgewählten Avatar durch die Pariser Innenstadt und geraten von einer albernden Szene in die nächste. Wir erfahren weder wer unsere Spielfigur ist, noch warum sie in der Stadt ist und erhalten auch sonst keinerlei Zusatzinformationen zu anderen Personen. Dabei versucht das Intro zwanghaft spielerische Elemente einzubringen, was absurde Szenen wie das gemeinsame Kicken mit Kellnern mitten in der Pariser Innenstadt mit sich bringt. Kurioserweise fängt das Spiel den französischen Charme mit seinen Pflasterstein-Gassen trotzdem erstaunlich gut ein. Erst später, wenn wir das Stadion von Paris Saint-Germain erreichen, lesen wir zwischen den Zeilen, dass wir ein neues Talent sind, das mal mit den Profis mittrainieren darf. Und so machen wir ein paar Übungen mit Kylian Mbappé, um die Steuerung von FIFA zu verinnerlichen. Eine dramaturgische Bedeutung ist indes in keinster Weise zu erkennen. Zumal unsere Figur danach nur noch als Gast in der dekadenten VIP-Loge von PSG zu sehen ist, ehe der Modus endet. Wir bleiben schließlich verdutzt zurück und sind uns sicher: Das war die vorerst letzte Story-Erfahrung in einem FIFA-Spiel für lange Zeit. Womöglich ist es sogar das Beste.

Neuerungen bleiben blass

Aber auch der restliche Umfang wird einem Spiel mit jährlich taxierten Absätzen von 20 Millionen Einheiten nicht gerecht. Die große Neuerung im Karrieremodus etwa ist, einen eigenen Klub zu kreieren. Nett, aber das gab es bereits mal vor fünfzehn Jahren. Zugegeben, neben obligatorischem Logo und Trikot-Design, kann auch noch ein Rivale gewählt und ein generisches Stadion in seinen Grundfarben bearbeitet werden. Für größere Freudensprünge fehlt es aber einfach an Tiefe. Wenn man ganze Wettbewerbe schaffen und Spieler sich beispielsweise eine eigene Regionalliga basteln könnten: Das wäre ein gewaltiger Fortschritt. Auch die oft in Foren geforderten Online-Möglichkeiten würden dem Karrieremodus guttun. So aber ist der Mehrwert für die meisten Spieler überschaubar.

Und Volta Football? Der Straßenfußball-Modus ist durch den oben genannten Verlust seiner Story wesentlich entschlackter und versucht sich mit frischen Partyspielen wie Fußball-Tennis. Zudem finden leichte Rollenspielmechaniken ihren Weg in den Modus, wodurch man seinem Spieler mit besonderen Fähigkeiten aufwerten kann. Damit wird der Straßenfußball von Electronic Arts im Vergleich zum realistischeren Hauptspiel deutlich kurzlebiger.

Überraschenderweise kommt auch die Cash-Cow Ultimate Team ohne attraktive Innovationen daher. Mächtig geschraubt wurde am Sammelkarten-Modus trotzdem. Die Macher haben die gesamten Online-Turnier-Regularien geändert, sodass sich nun noch mehr Spieler für den Modus begeistern können. Die bedeutsamste Änderung: Die famose Weekend League bekommt einen neuen Anstrich. Für viele Spieler fühlte sich der Elite-Modus wie Arbeit an. Daher tun Entwickler was für deren Work-Life-Balance und reduzieren die maximale Anzahl an Spielen von dreißig auf zwanzig. Darüber hinaus ist das Belohnungssystem insoweit verändert worden, als dass jetzt die Anzahl gespielter Partien statt der Siege belohnt wird. Das soll weniger talentierte Spieler motivieren, weiter dran zu bleiben. Der wirtschaftliche Gedanke dahinter ist selbstredend: Je mehr Spieler, desto höher das Potenzial für Ingame-Käufe.

