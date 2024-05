„Senua's Saga: Hellblade II“ im Test Augenschmaus mit bitterem Beigeschmack

Auch „Senua’s Saga: Hellblade II“, die lang erwartete Fortsetzung, dürfte für die breite Spielerschaft zu sperrig und zu bedrückend sein. So begleiten wir Senua auf ihrem Rachefeldzug an die isländische Küste, wo sie auf Sklavenhändler und die menschenfressenden Draugar trifft. Wer den Vorgänger nicht gespielt hat, sollte im frühen Verlauf der Handlung wenig Verständnisprobleme haben. Allerdings könnte es später zu Situationen kommen, in der Charaktere und Geschehnisse doch die eine oder andere Frage aufwerfen. Um tiefer in die Story eintauchen zu können, lohnt es sich also, den ersten Teil anzuspielen.